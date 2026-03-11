Maignan chiude la saracinesca | così il Milan si è trasformato nella miglior difesa del campionato

Dopo 28 giornate di campionato, il Milan di Allegri è la squadra meno battuta della Serie A. La squadra ha subito poche reti, grazie alle prestazioni del portiere che ha chiuso la porta in molte occasioni. La difesa del Milan si distingue per solidità e organizzazione, contribuendo a mantenere saldo il risultato in molte partite. La porta è stata difesa con costanza e attenzione, rendendo il Milan la miglior difesa del torneo.

L'edizione del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola presenta un'analisi sulla fase difensiva del Milan e sull'importanza di Mike Maignan. Stando alla classifica di Serie A, il Diavolo potrebbe inciampare in un tranello abbastanza strano per il nostro campionato: il titolo rischia di non essere vinto dalla miglior difesa. Negli ultimi vent'anni è successo solo una volta: nel 2019-20 la Juventus di Sarri ha conquistato il tricolore con 43 reti subite, contro i 36 dell'Inter di Conte (che ha chiuso al secondo posto). Il Milan è la squadra che ha subito meno gol in questo campionato (20 in 28 partite). Per ottenere questo primato, è stato fondamentale il contributo di Mike Maignan, che ha collezionato 11 clean sheet.