Domenica il Prato ha ottenuto una vittoria contro il Grosseto, con la difesa che ha mantenuto la porta inviolata e Verde che ha segnato un gol. La squadra si è mostrata molto efficace in questa fase del campionato, confermando il momento positivo. La partita si è conclusa con un risultato che rafforza la posizione in classifica, grazie anche all’ottima prestazione complessiva.

E’ stata una giornata perfetta quella di domenica per il Prato. La vittoria contro il Grosseto, promosso in Serie C con quattro turni d’anticipo, ha ulteriormente dato forza al momento attraversato dalla squadra laniera, che adesso ha alle spalle ben cinque affermazioni consecutive e dieci risultati utili di fila. In questa parte finale di stagione regolare, Risaliti e compagni sono la squadra con l’andamento migliore nel girone E di Serie D. Anche perché i biancazzurri continuano a non incassare gol: l’ultima rete subita da Furghieri resta quella siglata da Giannetti del Siena, risalente al ‘92 del match del 15 marzo. Significa che l’estremo difensore del Prato è imbattuto da oltre 450 minuti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato bellissimo, top in questa fase. Difesa saracinesca e Verde bomber

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