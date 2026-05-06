Abusivismo in Costiera | sequestro in una zona dichiarata di notevole interesse pubblico a Praiano

Nella zona di Praiano, dichiarata di notevole interesse pubblico, sono stati posti i sigilli a un’area di circa 2000 metri quadrati. L’intervento riguarda lavori di costruzione e modifica del territorio, tra cui nuovi terrazzamenti, camminamenti, murature di contenimento in calcestruzzo e pietrame, oltre a un appartamento di circa 100 metri quadrati. L’operazione è stata condotta a seguito di un intervento legato all’abusivismo edilizio.

Sigilli ad un'area di circa 2000 mq a Praiano, in una zona dichiarata di notevole interesse pubblico e sulla quale sono stati realizzati nuovi terrazzamenti, camminamenti, murature di contenimento in calcestruzzo e pietrame, nonché un appartamento dalla superficie di circa 100 mq. A eseguire il.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Sequestro a Amendolara: 65 mq di abusivismo fermatiUn cantiere in zona vincolata a Amendolara è stato messo sotto sequestro dai Carabinieri Forestale per mancanza totale di autorizzazioni. Truffe e abusivismo finanziario, sequestro di 4 milioni ad un imprenditoreArezzo, 17 febbraio 2026 – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Perugia hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Abusivismo in Costiera: sequestro in una zona dichiarata di notevole interesse pubblico a Praiano; Dal soccorso in mare ai sequestri: weekend intenso per la Guardia Costiera sul litorale laziale; Varcaturo, lotta agli abusi: nel mirino quattro stabilimenti balneari. Scattano i sequestri; Lotta all’abusivismo in fascia costiera, sigilli in quattro noti lidi tra Licola e Varcaturo. Lotta all’abusivismo in fascia costiera, sigilli in quattro noti lidi tra Licola e VarcaturoI controlli hanno riguardato, in particolare, alcuni tra i principali stabilimenti balneari presenti lungo quel tratto di costa, rientrante nel territorio comunale di Giugliano. Nel corso delle verifi ... internapoli.it Ispezioni e blitz, sequestrate dalla Guardia Costiera 21 tonnellate di prodotti itticiSi è conclusa con il sequestro di 21 tonnellate di prodotti ittici l'operazione 'Phoenix' della guardia costiera. Un'operazione di contrasto all'abusivismo commerciale che ha visto impegnati- in ... rainews.it Abusivismo e Ncc, taxisti in sciopero, la protesta minaccia il Salone del libro. Le auto bianche sono 300 in più rispetto al fabbisogno e ora un disegno di legge rischia di aumentare la concorrenza... x.com Abusivismo e Ncc, taxisti in sciopero: e la protesta minaccia il Salone del libro. Le auto bianche sarebbero 300 in più rispetto al fabbisogno. Ora un disegno di legge rischia di aumentare la concorrenza ampliando il perimetro di attività dei noleggi con conduce - facebook.com facebook