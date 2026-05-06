Abusivismo in Costiera | sequestro in una zona dichiarata di notevole interesse pubblico a Praiano

Da salernotoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona di Praiano, dichiarata di notevole interesse pubblico, sono stati posti i sigilli a un’area di circa 2000 metri quadrati. L’intervento riguarda lavori di costruzione e modifica del territorio, tra cui nuovi terrazzamenti, camminamenti, murature di contenimento in calcestruzzo e pietrame, oltre a un appartamento di circa 100 metri quadrati. L’operazione è stata condotta a seguito di un intervento legato all’abusivismo edilizio.

Sigilli ad un'area di circa 2000 mq a Praiano, in una zona dichiarata di notevole interesse pubblico e sulla quale sono stati realizzati nuovi terrazzamenti, camminamenti, murature di contenimento in calcestruzzo e pietrame, nonché un appartamento dalla superficie di circa 100 mq. A eseguire il.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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