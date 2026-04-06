Un consigliere regionale della Campania ha preso posizione su una torre per telecomunicazioni prevista in un’area agricola di valore nel territorio di Castelvenere. La vicenda riguarda la localizzazione di una struttura di comunicazione in una zona riconosciuta per la sua vocazione agricola di pregio. La notizia riguarda l’intervento di Mastella, che ha commentato la questione pubblicamente.

Tempo di lettura: 2 minuti Il consigliere regionale della Campania, Pellegrino Mastella, interviene sulla vicenda relativa alla realizzazione di una torre per telecomunicazioni nel territorio di Castelvenere. “ Esprimo piena condivisione rispetto alla posizione assunta dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Di Santo e dalla comunità locale – dichiara Mastella – che hanno scelto con determinazione di difendere un patrimonio identitario unico come quello del paesaggio vitivinicolo del Sannio”. “La realizzazione di una torre alta oltre 30 metri in un’area agricola di pregio rischia di compromettere in modo significativo un... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Torre in area agricola di pregio, no di Pellegrino Mastella

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