Un nuovo cemento consente alle case di raffreddarsi da sole

Da lucascialo.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di scienziati cinesi ha sviluppato un nuovo tipo di cemento contenente ettringite, un materiale in grado di riflettere la luce solare e di emettere calore. Lo scopo di questa innovazione è permettere alle abitazioni di raffreddarsi senza l’uso di aria condizionata. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista specializzata e si focalizza sulle proprietà termiche di questa nuova composizione.

Scienziati dei materiali cinesi mettono a punto un materiale contenente ettringite in grado di riflettere la luce solare ed emettere calore I miei interessi principali sono scacchi, sci, anime, manga, videogiochi, musica e (astro)fisica. Storie Semplici: http:storiesemplici.substack.com Mostra altri articoli Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti. Il presente Blog riporta il parere personale sui principali fatti di politica, attualità e altri argomenti del sociologo e copywriter Luca Scialò. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

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