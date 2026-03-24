Un nuovo cemento consente alle case di raffreddarsi da sole

Un gruppo di scienziati cinesi ha sviluppato un nuovo tipo di cemento contenente ettringite, un materiale in grado di riflettere la luce solare e di emettere calore. Lo scopo di questa innovazione è permettere alle abitazioni di raffreddarsi senza l’uso di aria condizionata. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista specializzata e si focalizza sulle proprietà termiche di questa nuova composizione.

Scienziati dei materiali cinesi mettono a punto un materiale contenente ettringite in grado di riflettere la luce solare ed emettere calore I miei interessi principali sono scacchi, sci, anime, manga, videogiochi, musica e (astro)fisica. Storie Semplici: http:storiesemplici.substack.com Mostra altri articoli Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti. Il presente Blog riporta il parere personale sui principali fatti di politica, attualità e altri argomenti del sociologo e copywriter Luca Scialò. 🔗 Leggi su Lucascialo.it © Lucascialo.it - Un nuovo cemento consente alle case di raffreddarsi da sole Articoli correlati "Fermeremo le case all’Abissinia . No al cemento sui terreni Ceschina""Pronti alle barricate contro le 18 palazzine che potrebbero sorgere a sud, sui terreni dei Ceschina nella zona del Luna park". È polemica sul nuovo centro sportivo di Cambiasso a Milano, Giungi: “Un diluvio di cemento, mancano campi da calcio”Polemica in Consiglio comunale a Milano per il progetto di riqualificazione del centro sportivo 'Gaslini' dell'ex interista Esteban Cambiasso. Approfondimenti e contenuti su nuovo cemento Discussioni sull' argomento Diritto all’istruzione, una nuova scuola, completamente accessibile, per il quartiere Campasso a Sampierdarena, nell’ex mercato ovoavicolo; Dopo i distacchi dei pezzi di cemento una notte di lavori per riaprire il sottopasso di via Sforza a Lodi; Il cemento del futuro si ispira alla madreperla: la scoperta rivoluzionaria di Princeton; Giù i gelsi in via Campiani per far posto al cemento: La Loggia ha vinto al Tar. Siamo stati a Bologna, dove proseguono i lavori di un importante nuovo immobile! Le strutture in cemento armato sono ormai innalzate, mentre procediamo con l'installazione della copertura e dei sistemi di isolamento. Ma cosa succede nel dettaglio Scoprite - facebook.com facebook