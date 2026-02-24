Salmeggia 400 | Nembro celebra Enea Salmeggia con una ricca rassegna di eventi culturali

Nembro ricorda Enea Salmeggia, morto nel 1626, con una serie di eventi culturali. La città organizza mostre, conferenze e visite guidate per celebrare la sua figura e il suo contributo alla pittura lombarda. La manifestazione punta a coinvolgere residenti e visitatori, offrendo un'occasione per conoscere meglio l’artista e le sue opere. La rassegna si concentra su approfondimenti storici e artistici, invitando tutti a partecipare.

Nembro. Nel 2026 ricorre il quattrocentesimo anniversario della morte di Enea Salmeggia, detto "il Talpino", tra i più autorevoli interpreti della pittura lombarda tra Cinque e Seicento. Nato a Salmezza, oggi piccola frazione del Comune di Nembro, Salmeggia seppe affermarsi ben oltre i confini locali, operando tra Bergamo e Milano e lasciando opere di grande intensità spirituale e formale in chiese, santuari e luoghi simbolo del territorio lombardo. A quattrocento anni dalla sua scomparsa, il Comune di Nembro, in collaborazione con diversi altri enti e istituzioni, promuove " Salmeggia 400 ", un ampio progetto di valorizzazione e divulgazione, che intende restituire centralità alla figura dell'artista e proporre una rilettura organica e accessibile del suo lascito.