Il 9 maggio Pozzuoli celebra i 730 anni dalla nascita come Civitas

Il 9 maggio, Pozzuoli festeggia i 730 anni dalla sua proclamazione a Civitas. Per l’occasione, il Comune organizza due giornate di incontri, attività culturali e visite guidate nel Rione Terra. L’evento mira a mettere in luce la storia, le tradizioni e l’identità della città attraverso iniziative aperte a residenti e visitatori. La manifestazione si svolge in un contesto storico e architettonico di grande richiamo.

La mattinata sarà dedicata agli studenti del territorio e si articolerà in due momenti distinti. La partecipazione è aperta a tutti, previa prenotazione tramite WhatsApp al numero 3280979713, indicando “prenotazione visita alla Puteoli Sotterranea”. È richiesto di presentarsi 15 minuti prima dell’orario scelto. I posti sono limitati fino a esaurimento. L’accesso all’ex sala consiliare di Palazzo Migliaresi è riservato alle scuole. La passeggiata narrata e la visita al percorso archeologico sono aperte al pubblico secondo le modalità indicate. “Celebrare i 730 anni di Pozzuoli come Civitas significa rafforzare il legame tra la nostra comunità e le sue radici più profonde.🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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