Il concerto di Povia, programmato per questa sera al True Love Impact di Monza, è stato annullato all’ultimo minuto. La cancellazione si verifica in un contesto di controversie legate a recenti dichiarazioni dell’artista, che hanno suscitato discussioni pubbliche. Le motivazioni ufficiali dell’annullamento non sono state rese note, ma la vicenda ha attirato l’attenzione di testate e pubblico.

Il concerto di Povia previsto stasera al True Love Impact di Monza è stato cancellato all’ultimo momento. Il cantante punta il dito contro la sua canzone Luca era gay, ma gli organizzatori respingono l’accusa e parlano di una scelta legata alla linea culturale dell’evento. Secondo Povia “Il problema è Luca era gay”. A raccontare la vicenda è stato lo stesso Povia attraverso un video pubblicato sui social. Il cantautore ha spiegato di aver ricevuto una telefonata e una mail che annunciavano l’annullamento del concerto previsto il 6 maggio all’interno del True Love Impact di Monza, evento promosso dal Consorzio Vero Volley e dedicato ai temi dell’inclusione, del benessere e della responsabilità sociale.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Povia, concerto cancellato e accuse: “Il problema è ancora ‘Luca era gay’”

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Una raccolta di contenuti

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«Ancora con un altro concerto contrattualizzato con tanto entusiasmo mesi fa e poi all'ultimo momento annullato con una telefonata e una mail disarmanti», ha detto Povia nel video pubblicato sui social. Il live di Povia previsto per il 6 maggio a Monza, nell’am - facebook.com facebook

Polemica dopo l’annullamento di un concerto di Povia, che sui social ha spiegato le ragioni dietro la cancellazione. “Mi ritrovo con l’ennesimo concerto contrattualizzato mesi fa e poi annullato”, ha scritto, aggiungendo che il motivo sarebbe legato alle polem x.com