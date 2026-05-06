Mi trovo con l’ennesimo concerto annullato all’ultimo momento con una telefonata e una mail Il problema? La canzone ‘Luca era gay' | Povia accusa

Da ilfattoquotidiano.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

“Mi trovo ancora con l’ennesimo concerto contrattualizzato con entusiasmo mesi prima e poi annullato all’ultimo momento con una telefonata e una mail”. È amareggiato Povia nel denunciare la mancata serata del 6 maggio al True Love Impact di Monza “dettata dalle posizioni dell’artista non in linea con il festival”, riferisce il Consorzio Vero Volley, ma secondo il cantante ha spiegato che il vero motivo è la presenza della canzone “ Luca era gay “. Come si legge sul sito ufficiale del True Love Impact l’evento è stato pensato per “ generare un impatto positivo creando connessioni tra persone, comunità e associazioni per promuovere una società più inclusiva, responsabile e attenta al benessere delle persone.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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