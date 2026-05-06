“Mi trovo ancora con l’ennesimo concerto contrattualizzato con entusiasmo mesi prima e poi annullato all’ultimo momento con una telefonata e una mail”. È amareggiato Povia nel denunciare la mancata serata del 6 maggio al True Love Impact di Monza “dettata dalle posizioni dell’artista non in linea con il festival”, riferisce il Consorzio Vero Volley, ma secondo il cantante ha spiegato che il vero motivo è la presenza della canzone “ Luca era gay “. Come si legge sul sito ufficiale del True Love Impact l’evento è stato pensato per “ generare un impatto positivo creando connessioni tra persone, comunità e associazioni per promuovere una società più inclusiva, responsabile e attenta al benessere delle persone.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi trovo con l’ennesimo concerto annullato all’ultimo momento con una telefonata e una mail. Il problema? La canzone ‘Luca era gay'”: Povia accusa

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Oggi sul blog una vera chicca: vi porto nel passato di Via San Luca a scoprire la prestigiosa Casa Musicale del Signor De Bernardi. #Genova x.com

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