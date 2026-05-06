A Potenza il mese di maggio si concentra sulla musica beat degli anni ’60, ’70 e ’90 con il debutto de L’Officina dei Ricordi. La manifestazione include esibizioni di brani storici interpretati da musicisti che riproporranno pezzi noti di quegli anni. Quattro professionisti sono coinvolti negli arrangiamenti originali della band, contribuendo a ricreare l’atmosfera di quegli epoche musicali.

? Cosa scoprirai Quali brani iconici tra gli anni '60 e '90 suoneranno i musicisti?. Chi sono i quattro professionisti dietro gli arrangiamenti originali della band?. Perché il debutto allo Stabile è un traguardo per la musica lucana?. Come trasformeranno la nostalgia in un'esperienza sonora al Teatro Stabile?.? In Breve La band è composta da Rocco Casella, Gerardo Vignola, Piero Basile e Pino Casella.. Il repertorio musicale copre quattro decenni tra gli anni 60 e gli anni 90.. L'evento si terrà lunedì 11 maggio alle ore 20:30 presso il Teatro Stabile.. Il progetto valorizza i talenti lucani all'interno della rassegna del Maggio Potentino.....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Potenza, il Maggio celebra il beat: debutto de L’Officina dei Ricordi

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