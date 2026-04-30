Colleferro celebra il lavoro la dignità e i diritti Il programma delle celebrazioni per il 1° Maggio Festa dei Lavoratori

Per il 1° maggio, festa dei lavoratori, l’amministrazione comunale di Colleferro ha programmato una mattinata dedicata alla memoria e alla valorizzazione del lavoro. L’evento si svolge nel centro della città e prevede varie iniziative volte a ricordare l’importanza dei diritti e della dignità dei lavoratori. La celebrazione si inserisce nel calendario annuale delle manifestazioni ufficiali per questa ricorrenza.

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Per il 1° Maggio, Festa dei Lavoratori, l’Amministrazione comunale di Colleferro ha organizzato una mattinata dedicata alla memoria, L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - “Colleferro celebra il lavoro, la dignità e i diritti”. Il programma delle celebrazioni per il 1° Maggio, Festa dei Lavoratori Notizie correlate Vasto celebra la Festa della Liberazione: il programma delle celebrazioniVasto celebra la Festa della Liberazione: sabato 25 aprile il programma delle celebrazioni inizierà alle 9:15 con il raduno dei partecipanti in... Festa dei Lavoratori, Ditto: “Lavoro senza diritti non è lavoro: è sfruttamento con il sorriso”L’imprenditore: "Nel turismo si celebra il Primo Maggio mentre migliaia di lavoratori stagionali restano invisibili al sistema. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Colleferro celebra il Primo Maggio; Don Luciano Lepore compie gli anni, Gold Lady Colleferro celebra arte orafa e fede; Il mondo del lavoro | come sta cambiando? AI e nuove competenze. Incidente sul lavoro, schiacciato da un trasformatore di 50 quintali. Morto operaioPresenti anche i vigili del fuoco con la squadra di Colleferro 16/A, al seguito dell'autogru della sede de La Rustica e i carabinieri, che dovranno accertare con esattezza la dinamica di quanto ... romatoday.it Erri Talone, l'operaio morto sul lavoro a Colleferro: aveva 41 anni, lascia moglie e due figlie di 4 e 11 anniDramma a Colleferro: è il 41enne Erri Talone, di Artena, l'operaio deceduto sul lavoro ieri pomeriggio in un locale tecnico della fabbrica di calce e materiali edili Grigolin di via Piombinara la zona ... ilmessaggero.it #Colleferro. #25Aprile #FestaDellaLiberazione. La città l’ha celebrata in un intero weekend con entusiasmo e partecipazione. Leggilo su #CronacheCittadine.it •> - facebook.com facebook