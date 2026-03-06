Genoa-Roma si gioca in un match che richiama ricordi passati per De Rossi e Gasperini. Dalla prima sfida, si intuisce che a Marassi potrebbe essere una gara senza grandi sorprese, vista la determinazione della Roma e le ingenuità del Genoa, particolarmente evidenti nelle proprie difese. La partita promette di essere un confronto tra forze opposte, con entrambe le squadre pronte a mettersi in mostra.

A dover giudicare dalla partita d’andata verrebbe da dire che a Marassi non ci sarà storia: troppo affamata la Roma, troppo sbadato il Genoa, con errori difensivi ai limiti della censura. Ma la sfida di domenica a Marassi vivrà di altri ricordi, di emozioni diverse: Gian Piero Gasperini fa visita a quello che è stato il teatro che lo ha lanciato in Serie A, proiettandolo fino alla prima grande occasione della carriera, quella persa alla guida dell’Inter. Ed è lì che ha ripreso slancio dopo i passaggi a vuoto in nerazzurro e al Palermo, prima di costruire il suo capolavoro a Bergamo. Dall’altra parte, Daniele De Rossi, che sta cercando di trascinare il Genoa fuori dalle sabbie mobili della zona salvezza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Genoa-Roma è la partita dei ricordi per De Rossi e Gasperini

Leggi anche: Roma-Genoa, le probabili formazioni di Gasperini e De Rossi

Roma-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Gasperini e De RossiL'ultima partita del turno di Serie A è la sfida del cuore, in panchina ci saranno l'ex rossoblu Gasperini e l'ex giallorosso De Rossi.

Una raccolta di contenuti su Genoa Roma è la partita dei ricordi per....

Temi più discussi: Genoa-Roma, Prevendita al via; Genoa-Roma: probabili formazioni e statistiche; Dove vedere Genoa-Roma domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Genoa-Roma (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico.

De Rossi: A Roma il mio Genoa peggiore ma stavolta ci sarà l’effetto-FerrarisL’allenatore rossoblù ritrova la sua ex squadra: Ho lasciato il nostro stadio in festa contro il Torino, spero di ritrovare lo stesso entusiasmo ... ilsecoloxix.it

Genoa, De Rossi: Norton-Cuffy e Otoa stanno meglio ma non so se saranno convocati. Su Baldanzi...Dopo la sconfitta maturata in casa dell'Inter, il Genoa si prepara ad un altro match molto complicato contro la Roma di Gian Piero Gasperini. Il Grifone ospiterà la compagine giallorossa a Marassi, ed ... fantacalcio.it

#Gasperini e le bellissime parole prima di Genoa-Roma: "Sono legato al Ferraris perché..." x.com

Corriere dello Sport Gasperini e le bellissime parole prima di Genoa-Roma: "Sono legato al Ferraris perché..." Il tecnico giallorosso fa rotta su Marassi, dove vestirà i panni dell'ex come De Rossi sull'altro fronte: cos'ha detto ROMA - Non sarà solo Daniele De - facebook.com facebook