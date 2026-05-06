Post-alluvione a Sarsina cantieri blindati | Consap accelera per chiudere entro il 2026

Dopo l'alluvione di maggio 2023, sono stati avviati interventi di messa in sicurezza nelle zone colpite, con l’obiettivo di completare i lavori entro il 2026. Durante un convegno regionale dedicato alla ricostruzione e alla prevenzione dei rischi, l’amministratore delegato di Consap ha aggiornato sui progressi dei cantieri, sottolineando l’accelerazione delle attività e la volontà di concludere gli interventi nel breve termine.

La messa in sicurezza dei territori colpiti dall'alluvione del maggio 2023 segna un passo avanti. Il punto sullo stato dei lavori è stato fatto dall’amministratore delegato di Consap, Vincenzo Sanasi d’Arpe, durante il convegno in Regione dedicato alla ricostruzione e alla mitigazione del rischio.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Ricostruzione post-alluvione delle strade, sopralluogo dei tecnici Consap e della ProvinciaLa visita ha riguardato otto cantieri tra cui la strada provinciale 486 a Piandelagotti, la strada provinciale 18 a Riccò nei territori di... Basilicata: 5 milioni per chiudere i cantieri post-sisma di 40 anni faLa Giunta regionale della Basilicata ha deliberato l’assegnazione di oltre 5 milioni di euro per ultimare i lavori di ricostruzione legati ai...