La Giunta regionale della Basilicata ha deciso di destinare più di 5 milioni di euro per completare le operazioni di ricostruzione dopo i terremoti che si sono verificati tra il 1980 e il 1982. La somma sarà utilizzata per chiudere i cantieri aperti in seguito a quei eventi sismici, con l’obiettivo di concludere le lavorazioni ancora in corso. La decisione riguarda specificamente i lavori avviati in quegli anni e mai portati a termine.

La Giunta regionale della Basilicata ha deliberato l’assegnazione di oltre 5 milioni di euro per ultimare i lavori di ricostruzione legati ai terremoti avvenuti tra il 1980 e il 1982. Tali risorse, precedentemente stanziate dallo Stato ma mai utilizzate, sono state recuperate per essere ridistribuite ai Comuni in base alle necessità effettive e allo stato di avanzamento dei cantieri. L’operazione riguarda un totale di 5 milioni e 177mila euro. Questi fondi derivano da somme che i Comuni non avevano speso in passato e che, grazie a una normativa regionale specifica, sono state revocate per confluire in un unico bacino destinato a chiudere le procedure ancora aperte dopo oltre quarant’anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata: 5 milioni per chiudere i cantieri post-sisma di 40 anni fa

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