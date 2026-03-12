Ricostruzione post-alluvione delle strade sopralluogo dei tecnici Consap e della Provincia

Mercoledì 11 e giovedì 12 marzo, i tecnici di Consap e della Provincia di Modena hanno effettuato sopralluoghi nei cantieri avviati per la ricostruzione delle strade danneggiate dall’alluvione di maggio 2023 nella provincia. Le visite si sono concentrate sulla verifica dello stato dei lavori e dei progressi fatti nella riqualificazione delle infrastrutture compromesse dall’evento atmosferico.

La visita ha riguardato otto cantieri tra cui la strada provinciale 486 a Piandelagotti, la strada provinciale 18 a Riccò nei territori di Castelvetro e Serramazzoni e la provinciale 324 a Casa Carzoli di Frassinoro Il valore complessivo degli interventi è di 14,75 milioni di euro e Fabio Braglia, Presidente della Provincia di Modena, sottolinea "-Il prezioso impegno condiviso di ripristinare al meglio la nostra rete viaria così da garantire strade sempre più sicure ed efficienti. Ringrazio Consap per quanto sta facendo, con la consapevolezza che investire nelle infrastrutture significa assicurare al nostro territorio quei livelli di competitività e sviluppo necessari per affrontare le sfide che la nostra società ci pone-. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

