Heraclea-Barletta senza tifosi ospiti | disposto divieto di vendita ai residenti della BAT

Per la partita tra Heraclea e Barletta, è stato stabilito un divieto di vendita dei biglietti ai residenti della BAT, in particolare ai tifosi ospiti. La decisione riguarda esclusivamente coloro che risiedono nella provincia interessata e si applica ai punti vendita autorizzati per l'acquisto dei tagliandi. La misura è stata adottata per motivi di ordine pubblico e sicurezza durante l'incontro.

La S.S.D. Barletta 1922 comunica che, con provvedimento della Prefettura di Foggia, è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Barletta-Andria-Trani in occasione della gara A.S.D. Heraclea Calcio-S.S.D. Barletta 1922, in programma domenica 19 aprile 2026 presso. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Heraclea-Barletta senza tifosi ospiti: disposto divieto di vendita ai residenti della BAT Notizie correlate Sabato l'Unieuro ospita Livorno: disposto il divieto di vendita dei tagliandi per i tifosi toscaniAprirà mercoledì la prevendita dei biglietti del match tra Unieuro Forlì e Libertas Livorno in programma sabato alle 19 all’Unieuro Arena. Savoia – Gelbison, divieto di vendita dei tagliandi per i tifosi ospitiTempo di lettura: < 1 minutoIl Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto, per l’incontro di calcio “Savoia – Gelbison”, in programma domenica... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Tabellino partita Barletta 1922 vs Heraclea Calcio; Calcio, torna domani, 12 aprile, la Serie D-Girone H, il Fasano in campo a Barletta senza tifosi al seguito; US Città di Fasano cade 3-2 a Barletta; Serie D girone H: oggi 14^ giornata di ritorno [SEGUI LIVE]. Heraclea-Barletta, trasferta vietata ai tifosi biancorossi - facebook.com facebook