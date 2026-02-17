Il Tribunale amministrativo regionale ha annullato le decisioni del Comune della Spezia sulla gestione dei trenini turistici, perché le autorizzazioni sono state concesse senza rispettare le regole. La sentenza riguarda le procedure avviate dall’amministrazione comunale negli ultimi mesi, che ora devono essere rifatte da zero. La decisione del Tar si basa sulla mancanza di documentazione adeguata e sulla procedura non corretta adottata per ottenere le autorizzazioni. La vicenda riguarda direttamente le compagnie che operano nel settore e i turisti che usufruiscono dei trenini lungo il lungomare.

Tutto da rifare. È un colpo netto quello assestato dal Tar ligure alle procedure avviate negli ultimi mesi dal Comune della Spezia per l’assegnazione delle due autorizzazioni al servizio con i trenini stradali. I giudici del tribunale amministrativo regionale, accogliendo i ricorsi presentati dalle società Happy Tour – già titolare della licenza e che allo stato opera in regime di proroga – e la Trenini Costa Smeralda, non hanno annullato solo gli atti con cui nel luglio dello scorso anno gli uffici di Palazzo civico avevano dichiarato deserta la gara per l’assegnazione delle autorizzazioni dopo aver escluso tutte le quattro società che avevano presentato ricorso, ma anche gli atti del nuovo bando, lanciato lo scorso ottobre e poi ’congelato’ dalla stessa amministrazione alla luce degli affondi giudiziari portati dalle due società, assistite dagli avvocati spezzini Riccardo De Marco e Piera Sommovigo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La battaglia dei trenini turistici. Il Tar annulla gli atti del Comune. Autorizzazioni: tutto da rifare

