porte girevoli in consiglio continuano i cambiamenti a arcola e vezzano ligure

Nei consigli comunali di Arcola e Vezzano Ligure si registrano nuovi ingressi e cambiamenti di rappresentanti. A Arcola, Carlo Gregorini ha preso il posto di Simone Marcobello tra i consiglieri di minoranza, mentre a Vezzano Alex Guidetti è subentrato a Leonardo Rossini nella stessa fascia. Questa rotazione di consiglieri rappresenta un aggiornamento nella composizione delle assemblee comunali di entrambi i comuni.

Chi va e chi viene. Nuovi ingressi nei consigli comunali di Arcola e Vezzano, sono entrati Carlo Gregorini a Arcola al posto di Simone Marcobello nelle fila dell’opposizione e Alex Guidetti a Vezzano nei banchi della minoranza in sostituzione di Leonardo Rossini. Guidetti giovanissimo, 27 anni, entra dopo le dimissioni presentate dal coetaneo Rossini eletto con la lista “Il futuro è adesso“. Si unirà nel lavoro dei colleghi Jacopo Ruggia, Enrica Pasquinelli, Carlo Tangerini. Guidetti è per così dire, figlio d’arte, il padre Fabrizio Guidetti fu infatti assessore al bilancio nella giunta della scomparsa Paola Giannarelli. Laureato in economia, dopo pochi giorni dalla nomina in consiglio comunale è entrato anche come membro in commissione bilancio.🔗 Leggi su Lanazione.it

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