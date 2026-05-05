A Vezzano Ligure, le dimissioni di un consigliere di maggioranza hanno acceso un dibattito politico. L’opposizione ha criticato la giunta, accusandola di aver messo ai margini un rappresentante con un forte supporto elettorale. La discussione riguarda anche le motivazioni dietro questa scelta e le eventuali responsabilità dell’immobilismo che, secondo alcuni, starebbe rallentando lo sviluppo del territorio.

? Cosa scoprirai Perché la giunta ha messo ai margini un consigliere così votato?. Chi sono i responsabili dell'immobilismo che blocca il territorio?. Come influiranno queste dimissioni sulla tenuta della maggioranza comunale?. Quali conseguenze avrà questo vuoto di rappresentanza per i cittadini?.? In Breve I consiglieri Ruggia, Guidetti, Pasquinelli e Tangerini denunciano l'isolamento di Viani.. L'opposizione accusa la giunta di trascurare la manutenzione del territorio di Vezzano Ligure.. Il gruppo Il Futuro è Adesso contesta l'immobilismo amministrativo locale.. La crisi politica minaccia la rappresentanza dei cittadini nel comune di Vezzano Ligure.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vezzano Ligure, dimissioni di Viani: l’opposizione attacca la giunta

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Si parla di: Dimissioni del Consigliere di Vezzano Viani, l'opposizione: Maggioranza al capolinea.

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