Martedì 14 aprile 2026, la Biblioteca Civica Mario Tobino di Vezzano Ligure ospiterà la rassegna “Quattro chiacchiere intorno ai libri”. L’evento si svolgerà nel contesto della città, che si prepara ad accogliere i partecipanti per discutere di letteratura e cultura. La manifestazione si inserisce nel calendario locale e si svolgerà in modo aperto al pubblico, senza particolari limitazioni di accesso.

La Biblioteca Civica Mario Tobino di Vezzano Ligure si preparerà ad accogliere la rassegna Quattro chiacchiere intorno ai libri nella giornata di martedì 14 aprile 2026. Alle ore 16.30, il programma prevede un approfondimento letterario incentrato sul romanzo La casa della colpa, opera scritta da Valeria Galante, che porterà i lettori in una Napoli del primo dopoguerra attraverso le vicende della famiglia Morelli. L’intreccio narrativo tra segreti familiari e tensioni storiche. Il fulcro del racconto proposto dalla Galante ruota attorno alle dinamiche interne al nucleo dei Morelli, dove i legami affettivi si scontrano con forti contraddizioni e un senso di colpa pervasivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vezzano Ligure: segreti e colpe in una Napoli del dopoguerra

Leggi anche: Under Salt Marsh: una palude di misteri, omicidi, segreti e colpe

Colpa dei sensi: passioni, segreti e colpe nella nuova fiction Mediaset con Garko e SafroncikSu Canale 5 il 30 gennaio arriva Colpa dei sensi, la nuova serie diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi con Gabriel Garko e Anna Safroncik.

Temi più discussi: Rapina alle poste di Vezzano Ligure: domiciliari per uno della banda; Commemorazione in memoria del tenente Piero Borrotzu a Vezzano Ligure; Vezzano Ligure ricorda il tenente Piero Borrotzu, medaglia d’oro al valor militare; Muore nell’incidente, tragico frontale tra moto e auto.

Trovato senza vita a Vezzano Ligure, il corpo pieno di lividi: c’è il sospetto di una morte violentaVezzano Ligure – Erano passate da poco le 8, ieri mattina, quando è stata fatta la macabra scoperta. Il corpo senza vita di un uomo giaceva riverso in mezzo all’erba, a margine di una stradina che ... ilsecoloxix.it

Morto a Vezzano Ligure, ancora tanti dubbi. Aperto fascicolo per omicidioCamicia e giacca, oltre alle scarpe. Poche decine di metri più in là, a torso nudo e con alcune ferite, il corpo di Enrico Albero, lo spezzino trovato morto venerdì mattina in via Pratola, un sentiero ... rainews.it

“La casa della colpa” protagonista a Vezzano Ligure per “Quattro chiacchiere intorno ai libri” x.com

Giudizio abbreviato, al quarto piano del tribunale della Spezia, per i due rapinatori protagonisti del colpo all’ufficio postale dei Prati a Vezzano Ligure e che aveva fruttato il 31 dicembre 2024 circa 140 mila euro in contanti - facebook.com facebook