Porte aperte all’ingegno | una scoperta dopo l’altra al Giardino delle invenzioni

Da lanazione.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campanile della città ha ripreso a segnare le ore, un suono che mancava da tempo. Nel Giardino delle invenzioni, si sono susseguite scoperte e dimostrazioni di nuove tecnologie, attirando visitatori interessati alle novità. Le porte sono state aperte per permettere al pubblico di osservare da vicino le creazioni di ingegneri e inventori locali, che hanno presentato progetti e prototipi innovativi.

Pistoia, 6 maggio 2026 –  L’orologio del campanile ha ripreso a scandire le ore, come non faceva da anni. Un “atto di restituzione civica” prima ancora che un esercizio tecnico, come dicono coloro che hanno dato vita a un prototipo per l’automazione capace di riattivare quel meccanismo, gli studenti della V BME del De Franceschi Pacinotti. E che bello aver sotto gli occhi la prova di questa possibilità. E invece accade “solo” alla Cattedrale di via Pertini dove da ieri (e fino a sabato) si respira davvero la meglio gioventù, quella che ha voglia di partecipare, mettersi alla prova, dare qualcosa alla comunità di cui fanno parte. Si Geniale...🔗 Leggi su Lanazione.it

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