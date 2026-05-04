A Pistoia, nel Giardino delle Invenzioni, sono stati presentati 97 progetti realizzati da studenti locali. Questi lavori spaziano tra varie aree, riflettendo la creatività degli studenti nel proporre soluzioni innovative. Nel frattempo, il ruolo di ChatGPT nel confronto tra filosofia e tecnologia viene spesso discusso, contribuendo a stimolare approfondimenti su come l’intelligenza artificiale possa influenzare il modo di pensare.

? Cosa scoprirai Cosa hanno inventato 97 studenti pistoiesi per il futuro?. Come influenzerà ChatGPT il dibattito tra filosofia e tecnologia?. Chi sono gli esperti che spiegheranno la chimica dell'amore?. Come può il pubblico votare il progetto vincitore del concorso?.? In Breve Mostra dal 5 al 9 maggio 2026 presso la Cattedrale di via Pertini.. Incontri con Marco Malvaldi, Marco Martinelli, Alberto Puliafito e Pegah Moshir Pour.. Premi per i progetti vincitori tra 1.000 e 5.000 euro con voto popolare.. Partecipazione di 2.400 studenti provenienti da 150 classi di 47 scuole pistoiesi.. Da martedì 5 a sabato 9 maggio 2026, lo spazio espositivo della Cattedrale di via Pertini a Pistoia ospiterà Il Giardino delle Invenzioni, la mostra che chiude l’ottava edizione del concorso Sì.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pistoia: 97 progetti studenteschi al Giardino delle Invenzioni

Notizie correlate

A Pistoia apre il Giardino delle InvenzioniPistoia, 4 maggio 2026 - A Pistoia, nello spazio espositivo della Cattedrale di via Pertini, da martedì 5 a sabato 9 maggio, apre al pubblico Il...

Leggi anche: Gate 5.0, Pmi agroalimentari e tecnologiche: 1,97 mln per progetti di innovazione collaborativa