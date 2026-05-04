A Pistoia apre il Giardino delle Invenzioni

A Pistoia, nello spazio espositivo della Cattedrale di via Pertini, apre al pubblico Il Giardino delle Invenzioni, mostra che conclude l’ottava edizione di Sì. L’apertura è prevista da martedì 5 maggio a sabato 9 maggio. L’esposizione si svolge in un luogo storico della città e si inserisce nel calendario di eventi culturali legati all’iniziativa. La mostra presenta diverse invenzioni e creazioni, pronte a essere ammirate dai visitatori.

Pistoia, 4 maggio 2026 - A Pistoia, nello spazio espositivo della Cattedrale di via Pertini, da martedì 5 a sabato 9 maggio, apre al pubblico Il Giardino delle Invenzioni, la mostra conclusiva dell’ottava edizione di Sì. Geniale!, il concorso promosso da Fondazione Caript che coinvolge tutte le scuole della provincia in un percorso all’insegna della creatività, della ricerca e del lavoro di squadra. La mostra, a ingresso libero, sarà visitabile tutti i giorni dalla 9 alle 19 e presenterà i Prodotti d’ingegno elaborati da 2.400 studentesse e studenti insieme ai loro insegnanti: invenzioni, installazioni, esperimenti, opere artistiche e progetti tecnologici che raccontano il talento e l’impegno delle nuove generazioni.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Pistoia apre il Giardino delle Invenzioni Notizie correlate Boboli, apre il giardino ‘segreto’ delle camelieFirenze, 26 marzo 2026 - A Boboli si trova un "giardino segreto", noto come il Giardino delle Camelie. Gabriele Corsi alla guida di Buy It Now: il nuovo talent delle invenzioniGabriele Corsi si prepara a una nuova sfida televisiva: il conduttore romano sarà al timone di Buy It Now – Mai più senza, il nuovo show di prima... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Pistoia: sta per aprire il nuovo Centro per l’età evolutiva - TVL; Stroop: Street food - Carabattole 2026; Nelle Sale Affrescate da venerdì 8 maggio la mostra Racconto Bianco: il ghiaccio racconta il cambiamento climatico; Pistoia, nasce la Cooperativa San Jacopo, tra Housing sociale e nuovi progetti. A Pistoia apre il Giardino delle InvenzioniDal 5 al 9 maggio nella Cattedrale di via Pertini la mostra con tutti i progetti delle scuole realizzati per il concorso ‘Sì... Geniale!’ ... lanazione.it Pistoia Capitale del Libro: un maggio ricco di eventi culturaliPistoia Capitale Italiana del Libro 2026: a maggio un mese di eventi tra festival, premi e mostre per ogni età ... it.blastingnews.com Leggi su Pistoia Valdinievole News https://www.valdinievole.news/notizie/cronaca/11489-lavoro-campi-bisenzio-prima-sosta-servizi Un servizio per lavoratori che nasce in Toscana A Campi Bisenzio apre “Prima Sosta” Spazio con orientamento, - facebook.com facebook