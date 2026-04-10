Porte aperte per la Campagna adozioni 2026 | appuntamento al Canile Comunale

Domenica 12 aprile si terrà al Canile Comunale di Brindisi un evento dedicato alla campagna di adozioni 2026, promossa dalla società multiservizi locale. L'iniziativa invita i cittadini a partecipare a una mattinata di incontri e sensibilizzazione rivolta agli animali ospitati nel rifugio. L'obiettivo è promuovere l'adozione e favorire l'incontro tra i cani e le persone interessate.

BRINDISI – Torna l'appuntamento con la solidarietà verso gli amici a quattro zampe. Domenica 12 aprile, nell'ambito della Campagna Adozioni 2026, la Brindisi Multiservizi Srl (Bms) invita ufficialmente i cittadini a una mattinata speciale dedicata alla conoscenza e alla sensibilizzazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Adozioni al canile, prosegue la campagna del Comune: Odino cerca casa "Il canile va in città": appuntamento in centro per le adozioni del cuoreL'iniziativa si terrà domenica mattina ai giardinetti Vittorio Emanuele II per favorire l'incontro tra cittadini e amici a quattro zampe in cerca di... Temi più discussi: Dal box alla famiglia . Così il canile di Lerchi festeggia quattro adozioni; Pasqua e Pasquetta a Lanciano: aperti infopoint, percorso sotterraneo e museo archeologico; Sette anni dietro le sbarre: il riscatto di una Springer Spaniel finalmente libera; La pace, un cammino quotidiano. La PerugiAssisi chiama i giovani: Un valore da coltivare con i fatti. CANILE COMUNALE, 250 MILA EURO PER LA MESSA A NORMA DI BOX E SPAZI COMUNITra le opere sono previste la demolizione di vecchi box e la realizzazione di nuovi alloggi in struttura prefabbricata, tutti serviti da scarichi, alimentazione elettrica ed idrica. Nuove saranno ... cronacacomune.it Al canile comunale gli studenti napoletani incontrano i cani in cerca di famiglia. Le adozioni funzionano se c’è consapevolezzaA Napoli il canile comunale si chiama La collina di Argo e da diversi mesi si sta cercando di mettere in atto una nuova politica per far sì che i cittadini incontrino e conoscano i cani che ... fanpage.it Microchip day Domenica 12 aprile al canile comunale. Cancelli aperti dalle 10,00 alle 13,00. #martinafranca #cani #canile #microchip - facebook.com facebook