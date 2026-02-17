Porchettiamo lascia Gualdo Cattaneo per Todi Gli organizzatori respingono le polemiche | Ecco perché

Porchettiamo lascia Gualdo Cattaneo per spostarsi a Todi, una scelta che ha suscitato molte polemiche tra i sostenitori dell’evento. Gli organizzatori spiegano che il cambio di sede deriva da esigenze logistiche e dalla volontà di raggiungere un pubblico più ampio, puntando su una location più centrale. Da anni, l’associazione ha portato la tradizione della porchetta nelle strade di Gualdo Cattaneo, ma ora si concentrerà sulla nuova città, dove ha già prenotato un grande spazio per la prossima edizione.

"Gli spazi non risultano più idonei a garantire standard adeguati di sicurezza, gestione dei flussi, accessibilità e organizzazione, temi che per noi rappresentano una priorità assoluta" “Lasciare un luogo che per tanti anni ci ha accolti, sostenuti e accompagnati nella crescita di un progetto non è mai una decisione semplice. Per Porchettiamo, Gualdo Cattaneo – e in particolare San Terenziano – non è stata soltanto una sede, ma una casa, un punto di partenza, un territorio che ha creduto in un’idea quando era ancora agli inizi": lo ha ammesso Anna Setteposte di Anna7poste Eventi e Comunicazione S.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

