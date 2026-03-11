Le terme imperdibili vicino Roma tra sorgenti libere e a pagamento

Il Lazio offre numerose sorgenti e terme, alcune accessibili liberamente mentre altre sono inserite in strutture più curate e di lusso. Queste località termali si trovano nelle vicinanze di Roma e sono frequentate sia da chi cerca un momento di relax gratuito sia da chi preferisce servizi più strutturati. La regione si distingue per la presenza di sorgenti naturali e complessi termali che si integrano con il paesaggio circostante.

Il Lazio è una terra felice, ricca di sorgenti e terme, sia libere che inserite in complessi eleganti, nei quali il benessere riesce a incontrare storia e natura. L’intero territorio regionale è in grado di offrire esperienze di tutti i tipi: tra piscine calde all’aperto, antiche tradizioni curative e panorami da sogno perfetti per una pausa rigenerante. Terme dei Papi, Viterbo. Partiamo dalle Terme dei Papi di Viterbo: tra le più celebri d’Italia, devono il loro nome ai pontefici rinascimentali che le frequentavano. L’acqua sgorga dal Bullicame a 58°C, ed è ricca di sali minerali utili per pelle, articolazioni e vie respiratorie. Il complesso offre piscine monumentali, fanghi e trattamenti benessere in un contesto naturale e storico appena rinnovato. 🔗 Leggi su Funweek.it

Articoli correlati

Le terme imperdibili del Lazio, tra sorgenti libere e a pagamentoIl Lazio è una terra felice, ricca di sorgenti e terme, sia libere che inserite in complessi eleganti, nei quali il benessere riesce a incontrare...

Dove andare alle terme questo inverno: dalle sorgenti naturali curative alle spa cittadine, la guida completa per un San Valentino in relaxL’inverno nel segno del benessere, alla scoperta della geografia termale del Bel Paese e di resort che si fanno place to be, perfetti per ritrovare...