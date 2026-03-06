Un viaggio inedito in Giappone porta i lettori alla scoperta di templi antichi, terme naturali e paesaggi suggestivi. La visita include anche momenti dedicati alla poesia, in particolare all’haiku, forma tradizionale che racchiude emozioni e immagini in poche sillabe. La narrazione si concentra sugli aspetti concreti di questi luoghi e delle pratiche culturali.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Un inedito itinerario in Giappone sulle orme dei maestri della poesia haiku. Partendo da Tokyo per visitare altre bellezze dell'Honshu e l'isola di Shikoku con terme da film Mistero, emozione, bellezza. La forma poetica dell’haiku li racchiude in poche sillabe di illuminante profondità. È di Basho il componimento più universalmente noto (“Al vecchio stagnouna rana si tuffarumore dell’acqua”), ma forse vale anche la pena soffermarsi su un’antologia delle voci femminili degli ultimi cent’anni (Haiku al femminile, Einaudi). Meglio ancora, ripercorrerne la storia nel Paese d’origine. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Viaggio inedito in Giappone tra templi, terme e poesia

Leggi anche: Shogatsu e il Giappone autentico: un viaggio tra templi, ceramiche e sentieri dimenticati

I 7 templi più antichi e impressionanti d’Egitto: un viaggio tra storia e meravigliaL’Egitto è una delle destinazioni più affascinanti al mondo per chi ama storia, archeologia e grandi civiltà.

IL MIO PRIMO VIAGGIO DA SOLO IN GIAPPONE - Ep.1 Consigli per risparmiare

Approfondimenti e contenuti su Viaggio inedito.

Argomenti discussi: Pechino Express, Costantino svela tutto: Sarà la corsa più pazza di sempre!.

GIAPPONE, UN ITINERARIO TRA TRADIZIONE E MODERNITÀTravel - Il Giappone si estende su un arco geografico molto ampio, dal nord di Hokkaido fino alle isole subtropicali di Okinawa. Questo comporta una grande varietà - Redazione James ... jamesmagazine.it

Viaggio in Giappone, costi, festival imperdibili, documenti e differenze culturali: tutto ciò che c'è da sapere prima di partireViaggiare è da sempre associato alla volontà di esplorare culture diverse, perché in quella diversità si cela il piacere della scoperta. Ma quando si parte per luoghi molto lontani da quelli in cui si ... leggo.it