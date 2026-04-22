Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno eseguito una vasta operazione a Caltanissetta, coinvolgendo circa 200 agenti. L’operazione ha portato all’arresto di 35 persone appartenenti a una famiglia considerata vicina alla criminalità organizzata, accusate di gestire un’attività illecita legata al traffico di oli esausti. Sono stati inoltre sequestrati beni e denaro per un valore stimato di 6 milioni di euro.

Maxi operazione del Comando Provinciale di Caltanissetta, che vede l’impiego di circa 200 Carabinieri, supportati dalle unità cinofile, dallo Squadrone Cacciatori di Sicilia e dal 9 Nucleo Elicotteri, per dare esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del locale Tribunale nei confronti di 35 soggetti, di cui 32 destinatari di misura in carcere e 3 agli arresti domiciliari, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, illecita concorrenza e traffico di stupefacenti. L’indagine ha raccolto gravi elementi indiziari sulla infiltrazione della famiglia mafiosa di Niscemi nel settore della raccolta degli oli vegetali esausti, monopolizzato imponendo accordi criminosi con ditte specializzate nel settore colluse, sottoposte a sequestro preventivo.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Maxi operazione a Caltanissetta, la famiglia mafiosa di Niscemi sul business degli oli esausti: 35 arresti. Sequestro da 6mln

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Maxi operazione dei Carabinieri tra Niscemi e Catania: 35 indagati per mafia, monopolio sugli oli esausti e ditte sequestrate; Mafia e oli esausti, blitz tra Niscemi e Catania: 35 coinvolti nell’inchiesta; Colpo al traffico di stupefacenti, arresti con sequestro di droga per un giro d’affari di 2 mln; Blitz antimafia a Niscemi, 35 arresti e aziende sequestrate per 6 milioni.

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