Pony e rapaci usati come attrazioni a Salerno | Bassano M5S contro Salerno in flora e Fiera del Crocifisso Ritrovato

Un fine settimana segnato da grande affluenza e partecipazione popolare, ma anche da episodi che non possono essere ignorati: è questo che emerge dalle recenti edizioni della "Fiera del Crocifisso Ritrovato" e di "Salerno in Flora", secondo la candidata salernitana M5S, Nadia Bassano. Tra le.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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