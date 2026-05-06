Ponticelli inaugurata la nuova area giochi nel Parco Fratelli De Filippo

A Ponticelli è stata ufficialmente aperta una nuova area giochi nel Parco Fratelli De Filippo. L’intervento ha previsto la realizzazione di uno spazio accessibile a persone con disabilità, l’installazione di un’area bocce e altri lavori di riqualificazione dell’area verde. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e cittadini.

Inaugurata la nuova area giochi del Parco Fratelli De Filippo a Ponticelli: spazio inclusivo, area bocce e nuovi interventi di riqualificazione. È stata inaugurata ieri mattina la nuova area giochi realizzata all’interno del Parco Fratelli De Filippo, a Ponticelli. L’intervento rientra nel più ampio progetto di riqualificazione dell’area verde portato avanti dall’Amministrazione guidata dal sindaco Gaetano Manfredi, con l’obiettivo di trasformare il parco in un punto di riferimento per il quartiere e in uno spazio dedicato alla socialità e all’aggregazione. A seguire da vicino i lavori è stato l’assessore alla Salute e al Verde, Vincenzo Santagada, che ha simbolicamente consegnato il nuovo spazio ai cittadini del quartiere.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Ponticelli, inaugurata la nuova area giochi nel Parco Fratelli De Filippo Notizie correlate FOTO/ Un nuovo spazio di aggregazione: inaugurata l’area giochi del Parco Fratelli De FilippoTempo di lettura: 3 minutiInaugurata questa mattina l’area giochi allestita all’interno del Parco Fratelli De Filippo, a Ponticelli. Parco con giochi per bambini, illuminazione e panchine: inaugurata la nuova area verdeUn nuovo spazio verde a disposizione dei cittadini: è stato aperto venerdì mattina il parchetto di via Macello, a Coronella. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Napoli, inaugurata l'area giochi del Parco Fratelli De Filippo; Ponticelli, inaugurata l’area giochi al Parco De Filippo; COMUNE DI NAPOLI * :INAUGURATA LA NUOVA AREA GIOCHI ATTREZZATA NEL PARCO FRATELLI DE FILIPPO A PONTICELLI; - Napoli Sera. Napoli, inaugurata nuova area giochi al Parco Fratelli De Filippo: spazio inclusivo per tutte le etàPonticelli ha un nuovo luogo di incontro. Questa mattina, martedì 5 maggio 2026, è stata inaugurata ufficialmente l'area giochi all'interno del Parco Fratelli ... cronachedellacampania.it Apre un nuovo parco giochi pubblico nel Napoletano: tra giostre, verde e campo di bocceQuesta mattina, a Napoli, all’interno del Parco Fratelli De Filippo, del quartiere Ponticelli, è stata inaugurata una nuova area giochi. Parco De Filippo a Napoli: la nuova area giochi a Ponticelli La ... msn.com Inaugurata questa mattina a Napoli l'area giochi allestita all'interno del Parco Fratelli De Filippo, a Ponticelli. La realizzazione dello spazio ludico si inserisce nell'intervento di riqualificazione che sta interessando l'intero parco: un progetto che l'Amministrazion - facebook.com facebook Ponticelli ha un nuovo luogo di incontro. #napoli #parcodefilippo #cronacanapoli #ponticelli #social #storie #ultimenotizie Leggi l'articolo completo Leggi la notizia : x.com