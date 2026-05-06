Ponte ok della Camera al decreto che rimette in pista il progetto

La Camera ha approvato un decreto che riavvia ufficialmente il progetto del Ponte sullo Stretto, riprendendo così il percorso dopo la sospensione decisa dalla Corte dei Conti lo scorso ottobre. La decisione segna un nuovo passo nell'iter amministrativo legato alla realizzazione dell'opera. Ora il provvedimento passa all'esame del Senato, mentre i primi lavori potrebbero riprendere in tempi brevi.

Nuovo passo formale per la realizzazione del Ponte sullo Stretto il cui iter è ripartito dopo lo stop imposto lo scorso ottobre dalla Corte dei Conti. Nel pomeriggio la Camera ha approvato il Dl commissari e concessioni. Al su interno l'articolo sulle procedure pe rimettere in pista progetto.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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