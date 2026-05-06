Ponte Gagliano via il progetto ad arco | 5 milioni per la nuova Sp 22

Il progetto del ponte ad arco sulla strada provinciale 22 nel nord dell’Ennese è stato abbandonato. Al suo posto, sono stati stanziati circa 5 milioni di euro per la realizzazione di una nuova variante stradale. Questa modifica prevede una diversa configurazione della viabilità nella zona. La decisione arriva dopo la sospensione del progetto originale e rappresenta un intervento volto a migliorare il traffico locale.

?? Cosa scoprirai Come cambierà la viabilità nel Nord dell'ennese con la nuova variante? Perché è stato abbandonato il vecchio progetto del ponte ad arco? Quali fondi finanzieranno concretamente la costruzione della nuova Sp 22? Chi dovrà gestire la progettazione per evitare i vecchi contenziosi??? In Breve Investimento totale di 5,3 milioni tra fondi FSC 2021-2027 e casse del Consorzio. Progettazione affidata con base d'asta di 333 mila euro tramite procedura europea. Nuova variante tr .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ponte Gagliano, via il progetto ad arco: 5 milioni per la nuova Sp 22 Notizie correlate Taranto, 25 milioni di euro per il nuovo ponte girevole: il progettoSettant’anni dopo, il ponte girevole di Taranto si prepara a lasciare spazio al suo erede. Valsassina: via al restyling da 22 milioni per la nuova cabinoviaIl comprensorio della Valsassina si prepara a un salto generazionale con lo smantellamento della vecchia cabinovia tra Barzio e i Piani di Bobbio,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Viabilità a Enna, riparte l’iter per il ponte di Gagliano Castelferrato: pronti 5 milioni di euro |; Ponte di Gagliano Agira, 5 milioni per realizzarlo: bando dell’ex Provincia per il progetto; Viabilità. Riparte l’iter per la costruzione del ponte di Gagliano; Ponte di Gagliano, si sblocca un'infrastruttura dopo anni di contenziosi: la variante che fa respirare la Sp 22. Ponte di Gagliano Agira, 5 milioni per realizzarlo: bando dell’ex Provincia per il progettoIl Libero Consorzio Comunale di Enna ha approvato il bando per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo. vivienna.it Viabilità a Enna, riparte l’iter per il ponte di Gagliano Castelferrato: pronti 5 milioni di euroArriva una svolta decisiva per la viabilità della zona nord della provincia di Enna. Il Libero Consorzio Comunale ha approvato il bando per la progettazione del nuovo tratto di ... start-news.it Svolta decisiva per uno dei nodi infrastrutturali più annosi della provincia di Enna. #GaglianoCastelferrato #lavori #Ponte #sp22 - facebook.com facebook Viabilità: riparte l’iter per la costruzione del ponte di Gagliano x.com