Nella Valsassina si sta avviando un progetto di rinnovamento della cabinovia tra Barzio e i Piani di Bobbio, con un investimento totale di 22 milioni di euro. La vecchia cabinovia verrà smantellata per far spazio a una nuova struttura destinata a migliorare il collegamento tra le località. L'intervento rappresenta un passo importante per il comprensorio, pronto a rinnovarsi con un intervento di ammodernamento di rilievo.

Il comprensorio della Valsassina si prepara a un salto generazionale con lo smantellamento della vecchia cabinovia tra Barzio e i Piani di Bobbio, dando il via a un piano di ammodernamento da 22 milioni di euro. L’intervento, che vede una partecipazione fondamentale del Ministero del turismo, mira a sostituire un impianto storico per rispondere alla domanda di un territorio che ha registrato numeri senza precedenti. La trasformazione è già una realtà operativa: non appena terminata la stagione invernale, le operazioni di rimozione della struttura costruita nel 1993 sono state avviate. La vecchia linea, pur avendo garantito elevati standard di sicurezza e regolarità negli anni, ha raggiunto il limite della sua efficienza tecnologica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valsassina: via al restyling da 22 milioni per la nuova cabinovia

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