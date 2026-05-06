Ponte di Pilati | via libera al progetto da 1,25 milioni di euro

Il progetto di ristrutturazione del ponte di Pilati, del valore di 1,25 milioni di euro, ha ricevuto l'autorizzazione definitiva. I lavori di manutenzione straordinaria interesseranno la struttura e la viabilità tra la zona di Pilati e il centro cittadino. La somma necessaria sarà coperta da fondi pubblici destinati al miglioramento delle infrastrutture locali. La realizzazione del progetto è prevista nel prossimo periodo, con l’obiettivo di riqualificare l’accesso principale alla zona.

? Cosa scoprirai Come cambierà la viabilità quotidiana tra Pilati e il centro?. Chi finanzierà concretamente i lavori di manutenzione straordinaria?. Quando inizieranno ufficialmente i cantieri per il consolidamento strutturale?. Perché questo collegamento è considerato vitale per il quartiere?.? In Breve Investimento di 1,25 milioni di euro finanziato da Città Metropolitana e fondi regionali FSC.. Progetto approvato il 6 maggio 2026 per ripristinare il collegamento tra Pilati e centro.. Intervento mira a ripristinare la viabilità veicolare e pedonale interrotta per motivi di sicurezza.. Prossima fase prevede l'avvio della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori straordinari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ponte di Pilati: via libera al progetto da 1,25 milioni di euro Notizie correlate Leggi anche: Val Colvera, via libera al progetto del ponte: costerà 2,65 milioni di euro Tonale, la Statale viaggerà sottoterra: via libera al progetto da 16,5 milioni di euroNon che ci fossero dubbi, la committenza in fondo vien da lì, o meglio dalla società Infrastrutture Milano Cortina 2026 spa, ma di fatto è un via... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Dal 4 maggio addio al parcheggio di via Pilati, a giugno arriva l’Hub San Lorenzo con nuovi 150 posti; San Lorenzo, ecco il nome del nuovo hub intermodale: Da metà giugno aperto il parcheggio interrato con 150 posti auto; Trento, dal 4 maggio chiude l’area di sosta in via Pilati, in arrivo a giugno il parcheggio all’Hub intermodale (che si chiamerà San Lorenzo). PONTE DI PILATI: APPROVATO IL PROGETTO ESECUTIVO Importante passo avanti per la riqualificazione del Ponte di Pilati: approvato il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento strutturale che consentirà la riapertura - facebook.com facebook