Tonale la Statale viaggerà sottoterra | via libera al progetto da 16,5 milioni di euro

La Regione ha approvato ufficialmente la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per il progetto di un collegamento sotterraneo della strada statale in zona Tonale, con un investimento di 16,5 milioni di euro. La decisione è arrivata martedì, dopo il parere positivo espresso dall'ente regionale, che segna un passo importante per l'avvio dei lavori. La società Infrastrutture Milano Cortina 2026 spa è coinvolta nella realizzazione dell'intervento.