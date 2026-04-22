Tonale la Statale viaggerà sottoterra | via libera al progetto da 16,5 milioni di euro
La Regione ha approvato ufficialmente la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per il progetto di un collegamento sotterraneo della strada statale in zona Tonale, con un investimento di 16,5 milioni di euro. La decisione è arrivata martedì, dopo il parere positivo espresso dall'ente regionale, che segna un passo importante per l'avvio dei lavori. La società Infrastrutture Milano Cortina 2026 spa è coinvolta nella realizzazione dell'intervento.
Non che ci fossero dubbi, la committenza in fondo vien da lì, o meglio dalla società Infrastrutture Milano Cortina 2026 spa, ma di fatto è un via libera che conta quello deliberato martedì in Regione: è il parere positivo dell'ente regionale alla Valutazione d'impatto ambientale (Via) al primo.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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