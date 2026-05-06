Il ponte delle Grazie resta fermo e i lavori di ristrutturazione non sono ancora iniziati, nonostante siano stati stanziati 9 milioni di euro. La giunta è stata accusata di aver messo tutto in attesa, arrivando al punto zero. Inoltre, si è scoperto che è stato acquistato un ponte Bailey già in affitto, una scelta che solleva ulteriori dubbi sulla gestione del progetto e sui passaggi amministrativi.

? Cosa scoprirai Perché i 9 milioni stanziati non hanno ancora avviato i lavori?. Come si può giustificare l'acquisto del ponte Bailey già in affitto?. Chi ha bloccato il passaggio dal progetto finanziario a quello esecutivo?. Quali sono i veri motivi della paralisi burocratica dopo tre anni?.? In Breve Stanziamenti previsti tra 4,5 e 9 milioni di euro per il ripristino.. L'ipotesi acquisto ponte Bailey solleva dubbi sull'uso dei fondi già spesi.. Progetto esecutivo ancora in fase preliminare dopo tre anni dalle alluvioni.. Incontro elettorale tenutosi lunedì presso il Quartiere Borgo di Faenza.. A tre anni dalle alluvioni che hanno ferito il territorio, Roberta Conti accusa la giunta di Isola di aver bloccato la ricostruzione del Ponte delle Grazie a Faenza, denunciando una gestione ferma al punto zero.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ponte delle Grazie: Conti accusa la giunta: “Siamo al punto zero

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