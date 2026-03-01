La Juventus rimonta al 93’ la Roma e strappa un punto grazie al gol di Gatti

Nella partita dell’Olimpico, la Juventus è riuscita a pareggiare contro la Roma con un gol di Gatti al 93’. La gara si è giocata a ritmo elevato, con intensità per tutta la durata dell’incontro. I tifosi della Roma si sono mostrati delusi al termine del match, che si è concluso con un risultato che ha premiato la rimonta bianconera.

Il big match si rivela una partita molto intensa e spettacolare. La Roma passa due volte in vantaggio ma nel finale viene raggiunta nel recupero dalla rete del difensore bianconero In un campionato così serrato come la Serie A, certe occasioni vanno prese al volo. La gara dell'Olimpico è davvero spettacolare, con grande intensità e ritmi elevati per tutti i novanta minuti ma, all'uscita dallo stadio, i più delusi saranno i tifosi giallorossi. La Roma, infatti, era passata due volte in vantaggio grazie al golazo di Wesley nel primo tempo e all'uno-due N'Dicka-Malen dopo il pareggio di Conceiçao. Nel finale, però, la rete di Boga rimette in partita i bianconeri che, in pieno recupero, convertono la punizione concessa dall'entrata sconsiderata di El Aynaoui nel gol di Gatti che vale il 3-3 finale.