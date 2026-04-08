Paura nella chiesa delle Grazie 75enne accusa un malore e crolla a terra durante un funerale

Oggi pomeriggio, durante un funerale nella chiesa delle Grazie, un uomo di 75 anni si è improvvisamente accasciato a terra. Nel tentativo di aiutarlo, la persona è caduta riportando una ferita al volto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato le prime cure e trasportato l’uomo in ambulanza. La scena si è verificata nel pieno svolgimento della cerimonia religiosa.

ANCONA - Malore durante un funerale nella chiesa delle Grazie. È accaduto oggi pomeriggio. Un uomo di 75 anni si è improvvisamente accasciato a terra, riportando anche una ferita al volto nella caduta. Sul posto è intervenuta la Croce Gialla di Ancona che ha prestato le prime cure e disposto il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Il funerale di Franco Amoroso, lasciato a terra in Pronto soccorso: chiesa gremita per l’ultimo salutoSenigallia (Ancona), 28 gennaio 2026 – Una chiesa gremita quella che oggi ha dato l’ultimo saluto a Franco Amoroso, il 60enne deceduto lunedì a causa... Donna accusa malore in chiesa, soccorsa da poliziotto fuori servizioSabato 7 febbraio, durante la messa presso la parrocchia dei Santi Giovanni Battista e Lorenzo a Signa, in piazza Cavour, una donna ha... Argomenti più discussi: Sudan, il vescovo Tombe: nella paura sperimentiamo l'unità tra tutte le Chiese; Pasqua in Medio Oriente: i cristiani di Libano e Siria tra paura e speranza; In questa ora oscura della storia rinnovare il sì a Cristo che chiede unità e porta la pace; Chi ha paura dell’Intelligenza artificiale, don Peyron alla Consolata. Notte di paura: incendio davanti alla chiesa, tre ambulanze distrutte dalle fiammeIncendio intorno a mezzanotte nel cortile di una chiesa: distrutte dalle fiamme tre ambulanze. Intervento dei Vigili del Fuoco nella notte nei pressi della parrocchia di San Gabriele dell’Addolorata, ... quotidianodipuglia.it CRONACA Paura a Zanni per l’incendio in un condominio, diverse persone finiscono in ospedale https://cityne.ws/hxljJ - facebook.com facebook Superenalotto da paura, il jackpot vicino al record di Bagnone (147 milioni di euro) x.com