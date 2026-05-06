Ponte del 1° maggio il bilancio della Regione | a Rimini hotel pieni al 90% Siamo sempre più competitivi

Durante il ponte del 1° maggio, le strutture ricettive della regione hanno registrato un’occupazione superiore al 90%, con hotel e sistemazioni extra-alberghiere quasi tutte piene. Le mete più richieste sono state le attrazioni culturali, i musei e gli itinerari esperienziali, che hanno attirato numerosi visitatori. Questa tendenza conferma una crescente competitività nel settore turistico locale, con un flusso di turisti che si è mantenuto elevato rispetto agli anni precedenti.

Camere di hotel e strutture extra-alberghiere piene di turiste e turisti; musei, attrazioni e itinerari esperienziali tra le proposte più richieste. Parte con il piede giusto la stagione turistica 2026 in Emilia-Romagna. Dalle città alla costa, passando per Appennino e circuiti culturali, i primi.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Torino vola nel ponte del 1° maggio: hotel quasi pieni all’85%? Cosa sapere L'occupazione alberghiera a Torino raggiunge l'85% per il ponte del primo maggio. Turismo, hotel pieni quasi all'80% per il ponte del Primo maggio. "Domanda vivace nonostante la crisi"Il turismo italiano è ormai ai nastri di partenza della stagione estiva: per il ponte del Primo Maggio - il periodo compreso tra oggi, 30 aprile, e... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Primo Maggio, boom di prenotazioni last minute: le mete più gettonate; Per il ponte del 1° maggio 2026 sono 7,4 milioni gli italiani pronti a partire, soprattutto verso il mare; Le 5 gite più belle per uno splendido ponte del 1° maggio non lontano da Milano; Ponte del Primo maggio, oltre 7 milioni in viaggio, Italia la meta preferita. Ponte del 1° Maggio in Toscana: guida agli eventiLa primavera toscana del 2026 è una vera epifania del lavoro creativo, un concetto che in questa terra si declina da secoli tra la sapienza delle mani e l’ardire dell’intelletto. Per questo ponte del ... nove.firenze.it Ponte del 1° maggio: boom di visitatori al Museo Civico e alla Casa di PieroArezzo, 4 maggio 2026 – Ponte del 1° maggio: boom di visitatori al Museo Civico e alla Casa di Piero. Quasi 1.200 ingressi in tre giorni: Sansepolcro si conferma meta culturale e turistica di primo pi ... lanazione.it Questo ponte del Primo Maggio è stato un ponte antisemita. Probabilmente amplificato dalla mossa a sorpresa di Israele del 30 aprile, quando la Marina militare ha intercettato al largo di Creta la nuova Global Sumud Flotilla, chiudendo la partita in poche ore - facebook.com facebook