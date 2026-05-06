Pompei si prepara all' arrivo di papa Leone XIV

A Pompei si stanno ultimando i preparativi per l'arrivo di papa Leone XIV, previsto nelle prossime settimane. Il Pontefice arriverà in elicottero e sarà accolto dalle autorità locali e dai fedeli della zona. Le autorità stanno organizzando gli eventi e le misure di sicurezza necessarie per l'evento, che attirerà numerosi partecipanti da diverse regioni. La visita si inserisce in un calendario di incontri ufficiali e cerimonie religiose.

Fervono i preparativi per l’arrivo a Pompei di papa Leone XIV. Il Pontefice arriverà in elicottero venerdì 8 maggio, poco prima delle 9 del mattino, al Santuario della Beata Vergine Maria dove rivolgerà un saluto agli ammalati, alle persone con disabilità e agli anziani presenti per poi procedere alla celebrazione della Santa Messa in piazza Bartolo Longo prima di ripartire alla volta di Napoli. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pompei si prepara all'arrivo di papa Leone XIV Notizie correlate Leggi anche: Papa Leone XIV a Pompei, la città si prepara all’arrivo del Pontefice Pompei, Papa Leone XIV in arrivo: guida ai biglietti digitaliIl Santuario della Madonna del Rosario di Pompei si prepara a un momento di straordinaria intensità spirituale e logistica con l’arrivo di Papa Leone... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: L'arcivescovo di Pompei: dono speciale celebrare con il Papa il primo anno di pontificato; Vigevano, il santuario di Pompei celebra il maggio mariano; Papa a Pompei, Trenitalia potenzia i treni: 4mila posti in più per i fedeli; Napoli, visita di Papa Leone XIV l'8 maggio: chiuse tutte le scuole della città. Papa Leone XIV a Pompei, la città si prepara all’arrivo del PonteficeFervono i preparativi per l’arrivo a Pompei di papa Leone XIV. Il Pontefice arriverà ... msn.com Pompei, la città si prepara all'arrivo del Pontefice: uniti per un messaggio di solidarietà e speranzaAlle soglie dell’arrivo del pontefice nella città di Pompei, la comunità si prepara ad accogliere il Santo Padre con una giornata all’insegna dell’armonia e della pace. Quest’ultima è infatti il motor ... lostrillone.tv Visita pastorale di Papa #LeoneXIV a #Pompei e #Napoli Gli speciali dei programmi @dibuonmattino e @chiesatv2000 introducono tutti gli eventi con il Pontefice. Venerdì #8maggio dalle ore 9.10 su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 #Pope x.com Poste Italiane. . In occasione della visita di Papa Leone XIV a Pompei, il TG Poste ha visitato l’ufficio postale che accoglie ogni anno migliaia di fedeli e turisti. https://tgposte.poste.it/tgposte/2026/05/06/tg-poste-del-6-maggio-2026/ #TGPoste #PosteItaliane - facebook.com facebook