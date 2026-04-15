Pompei Papa Leone XIV in arrivo | guida ai biglietti digitali

Il Santuario della Madonna del Rosario di Pompei si appresta ad accogliere Papa Leone XIV, con l’arrivo programmato per l’8 maggio 2026. Per partecipare all’evento, sono disponibili biglietti digitali che permettono di assistere alla cerimonia. La data dell’appuntamento si avvicina e le autorità stanno predisponendo le misure necessarie per gestire il flusso di fedeli e visitatori in vista di questa visita di rilievo.

Il Santuario della Madonna del Rosario di Pompei si prepara a un momento di straordinaria intensità spirituale e logistica con l’arrivo di Papa Leone XIV, previsto per l’8 maggio 2026. Per celebrare il primo anniversario dell’elezione del Pontefice, le autorità religiose hanno ufficialmente aperto le procedure per la prenotazione dei posti, una mossa che trasforma la gestione del flusso di fedeli in una sfida organizzativa di precisione millimetrica. La gestione digitale dei flussi e le modalità di accesso al Santuario. L’accesso ai diversi settori della visita avverrà esclusivamente tramite biglietti gratuiti e nominativi, che i pellegrini dovranno presentare ai varchi d’ingresso, sia in formato cartaceo che attraverso la scansione del codice QR sul proprio smartphone.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pompei, Papa Leone XIV in arrivo: guida ai biglietti digitali Notizie correlate Papa Leone in visita a Pompei: come richiedere i bigliettiIl Pontificio Santuario di Pompei ha annunciato l'attivazione del sito per ottenere i biglietti per i diversi settori e partecipare alla visita di... Papa Leone XIV in Campania: tappe a Pompei, Napoli e Terra dei FuochiSi attende con grande interesse l’annuncio ufficiale del programma delle visite di Papa Leone XIV in Campania. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Papa Leone in visita a Napoli: come richiedere i biglietti; Il Papa a Pompei, attivo il servizio prenotazioni dei biglietti gratuiti; Papa Leone XIV in visita a Napoli l'8 maggio 2026: incontro in Duomo e in piazza Plebiscito, come partecipare; Papa Leone XIV a Pompei, biglietti gratis online: ecco il sito per prenotarsi. Papa Leone in visita a Pompei: come richiedere i bigliettiIl Pontificio Santuario di Pompei ha annunciato l'attivazione del sito per ottenere i biglietti per i diversi settori e partecipare alla visita di Papa Leone XIV a Pompei, prevista per l’8 maggio 2026 ... napolitoday.it Papa Leone XIV a Pompei, biglietti gratis online: ecco il sito per prenotarsi, come acquistarliÈ ufficialmente partita la macchina organizzativa per la visita pastorale di Papa Leone XIV in programma l’8 maggio 2026 a Pompei. Da oggi è online il ... ilmattino.it Donald Trump si crede papa e sembra voler spodestare papa Leone XIV. Lo fa con un lungo post sul suo social Truth in cui definisce il pontefice un “debole sul fronte della criminalità e pessimo in politica estera”. “Non voglio un papa che trovi terribile il fatto c - facebook.com facebook Il vicepresidente americano Vance critica Papa Leone XIV: “Attento quando parla di teologia”, il video fa discutere x.com