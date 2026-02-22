Achille Polonara quando ha scoperto la malattia ha pensato al suicidio | È stata mia moglie a fermarmi

Achille Polonara ha affrontato una grave malattia che lo ha portato a pensare al suicidio, ma è stato il sostegno della moglie a impedirgli di compiere quel gesto. La scoperta ha scosso profondamente il giocatore, spingendolo a riflettere sul valore della vita e sull’importanza del supporto familiare. Polonara, noto per le sue prestazioni in campo, ha poi deciso di continuare a lottare, trovando nuova forza nel rapporto con la moglie. La sua esperienza ha attirato l’attenzione di molti tifosi.

Achille Polonara è uno dei cestisti italiani più conosciuti. Si avvicina al basket da giovanissimo, quando inizia una carriera che lo porta a giocare in importanti club italiani ed europei, oltre che nella Nazionale. Nel 2025 gli viene diagnosticata una forma di leucemia mieloide acuta. Dopo mesi di cure, Achille Polonara affronta un trapianto di midollo osseo, un intervento che gli salva la vita, ma che lo porta anche a passare dieci giorni in coma farmacologico a causa di complicanze. La diagnosi è leucemia mieloide acuta. Il momento più difficile per Achille Polonara: «Ho capito solo che era qualcosa di molto più grave di quello che avevo già passato». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Achille Polonara ha condiviso di aver pensato al suicidio a causa dei momenti difficili vissuti di recente.

