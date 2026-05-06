Polo Museale gara al via ma con pochi partecipanti | solo 9 imprese per i lavori da 1,75 milioni

È iniziata la gara per i lavori al Polo Museale della Provincia di Caserta, un progetto dal valore di 1,75 milioni di euro. Tuttavia, nella fase preliminare, solo nove imprese hanno presentato domanda di partecipazione, mentre il limite minimo richiesto era di dieci. La situazione evidenzia una partecipazione inferiore alla soglia stabilita, lasciando incertezza sulla possibilità di avviare i lavori senza ulteriori interventi.

Parte il progetto per il Polo Museale della Provincia di Caserta, ma il dato che emerge dalla fase preliminare della gara è chiaro: sono soltanto nove le imprese che hanno manifestato interesse a partecipare all’affidamento dei lavori, a fronte di un numero minimo indicativo fissato in dieci.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Kvaratskhelia da Pallone d’Oro, ora 75 milioni sembrano pochi: il Napoli lo ha “regalato” al PSG?L’ennesima prestazione monstre, di quello che sembra destinato a diventare un futuro Pallone d’Oro. Leggi anche: Nasce il Polo museale, ma tra maggioranza e minoranza è bagarre sui selfie dei vip Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Il restauro del Castello. Al gruppo Lares di Venezia i lavori da 12,8 milioni; Trionfo di musica e solidarietà al Polo museale: il tributo a Morricone di Diego Trivellini per Unicef; Stupor Mundi, c’è il progetto finale; Note di solidarietà, l’orchestra nel palmo di una mano: magia sonora questo sabato al Polo museale con Trivellini. Unico negozio al mondo dove si vende la roba degli altri: Tutolo risponde a Pitta sul polo musealeNeanche il tempo di archiviare la polemica e lo scontro politico sul Servizio Sollievo, che adesso il dibattito cittadino si accende nuovamente, questa ... lucerabynight.it 'Estate a Palazzo dei Diamanti', il polo museale diventa centro ricreativo per i bambini x.com Appuntamento a sabato 9 maggio alle 15:30 presso il polo museale Santo Spirito di Lanciano Leggeremo insieme: Sbulloniamoci-come ho sconfitto i bulli con la magia! Vi aspetto numerosi e buona giornata fumettosa! #festivaldellalettura #leggereinsi - facebook.com facebook