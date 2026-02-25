Nasce il Polo museale ma tra maggioranza e minoranza è bagarre sui selfie dei vip

Il Polo museale di Pesaro è stato istituito, ma la discussione tra maggioranza e minoranza si è acceso a causa delle foto di vip scattate nei locali. La polemica è iniziata con un acceso confronto sulla gestione e le regole da adottare. Dopo due ore di tensione, le parti hanno trovato un accordo, anche se le divergenze sul metodo di lavoro restano evidenti. La questione delle autorità e dei visitatori continua a dividere le forze politiche.

Da ieri Pesaro ha il suo “polo museale“ locale. Ma chi si aspettava in Consiglio Comunale un dibattito sonnacchioso su un tema tra il tecnico e il prevedibile si è sbagliato di grosso: tra opposizione e maggioranza è partito un braccio di ferro, alla fine del quale ha vinto sì il buon senso poiché le parti hanno trovato una mediazione dopo due ore di tira e molla, ma lo strappo "sul metodo di lavoro" difficilmente riuscirà a rimarginarsi. Ma andiamo con ordine. Che cosa è il Polo Museale? A cosa dovrebbe servire? Il Polo Museale approvato con il sostegno della maggioranza consiliare e l’astensione dell’opposizione, è un coordinamento locale dei contenitori culturali di cui l’amministrazione comunale è proprietaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

