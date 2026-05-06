Polizia in azione | furti di rame sventati sulla ferrovia e ritrovamento di auto rubate

Nelle ultime settimane, le forze di polizia hanno condotto controlli straordinari nel territorio di Brindisi e Mesagne, con l’obiettivo di contrastare attività illecite. Durante queste operazioni sono stati fermati e sequestrati alcuni cavi di rame destinati a furto e sono state ritrovate cinque auto risultate essere state rubate in precedenza. Le operazioni sono state disposte dal questore e hanno coinvolto le volanti e i poliziotti del commissariato locale.

Un furto di cavi di rame sventato e il ritrovamento di cinque auto rubate. Questo il bilancio dei servizi straordinari di controllo del territorio effettuati nei giorni scorsi dalle Volanti della questura di Brindisi e dai poliziotti del commissariato di polizia di Mesagne, su input del questore.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Due furti sventati in una settimana all'Eurospin: ladri in azione di notteDue tentativi di furto sventati all'Eurospin di via del Chiassatello, nella zona di Corte Sanac a Pisa, grazie all'intervento delle pattuglie... Ladri in azione al cimitero. Rubate le grondaie in rameNella notte tra mercoledì e ieri i ladri hanno fatto razzia di rame al cimitero di Petriolo. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: POLIZIA DI STATO DI L’AQUILA: ARRESTATE DUE PERSONE PER FURTO. - Polizia di Stato; Verrà disposta l’autopsia sull’uomo morto dopo il furto di un camion; Chiama la polizia per un furto in garage ma viene trovato con la droga; La Polizia piomba in casa nel cuore della notte e trova 4 ladri che la stavano svaligiando. Droga, polizia locale in azione. Ventenne denunciato per furtoContinua l’azione di contrasto della polizia locale all’uso di sostanze stupefacenti sul territorio. Nei giorni scorsi, infatti, un gruppo formato da commissari e agenti del comando campigiano ha ... lanazione.it Smantellata la banda dei bus: «rubavano i FAP e mandavano in tilt intere città»Operazione FAP a Pordenone: tre fermati per furti di filtri antiparticolato dai bus, danni oltre 330mila euro. nordest24.it Bando Polizia di Stato per 4.400 allievi agenti: posti per civili, volontari e bilingui, requisiti e domanda entro il 29 maggio. - facebook.com facebook La polizia chiede la proroga di 6 giorni per la detenzione dei due attivisti della Flotilla. Attesa oggi l'udienza davanti al tribunale di Ashkelon. #ANSA x.com