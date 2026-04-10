Due furti sventati in una settimana all' Eurospin | ladri in azione di notte

Nella zona di Corte Sanac a Pisa, due tentativi di furto sono stati fermati nell’arco di una settimana all’interno di un punto vendita Eurospin. Gli episodi si sono verificati durante le ore notturne e sono stati impediti dall’intervento delle pattuglie dell’istituto di vigilanza privata Corpo Guardie di Città. Entrambi i tentativi sono stati segnalati alle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini.

Due tentativi di furto sventati all'Eurospin di via del Chiassatello, nella zona di Corte Sanac a Pisa, grazie all'intervento delle pattuglie dell'istituto di vigilanza privata Corpo Guardie di Città.L'ultimo episodio risale alla notte tra l'8 e il 9 aprile quando poco dopo la mezzanotte alcuni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Sala scommesse e farmacia, due furti sventati nella notteAlmeno due furti sono stati sventati nei giorni scorsi dai carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore, tra Pagani e Sant'Egidio del... Ancora allarme furti: ladri in pieno giorno nella casa di due anziani. Anche i vandali in azioneSiena, 9 marzo 2026 - Ladri in azione a Monteroni nell’abitazione di un’anziana coppia, più un grave episodio di vandalismo i cui contorni sono da... Temi più discussi: Due furti sventati in una settimana all'Eurospin: ladri in azione di notte; Furti di bestiame in due aziende coratine: rubati più di 150 animali; Rubano 32 chili di germogli di bambù e fuggono. Arrestati; Furti sventati e Daspo urbani: lotta alla microcriminalità - POP. Loiri San Paolo, furto sventato in un abitazione: fermate tre personeLoiri Porto San Paolo. Sventato un tentato furto in un'abitazione mentre i proprietari di casa erano fuori per trascorrere la giornata di Pasquetta. olbia.it Ladri in casa, coppia di anziani li vede dalla finestra e li mette in fuga. Furto sventatoABANO TERME (PADOVA) - Una sera di Pasqua da dimenticare per una coppia di anziani, a causa di un tentativo di intrusione nella loro abitazione di via San Marco, nel quartiere San ... ilgazzettino.it I due avezzanesi sono chiamati a rispondere di una rapida sequenza di furti aggravati messi a segno nella primavera del 2023 tra le strade di Riccione e la zona industriale di San Giovanni in Marignano #ilcentro #LAquila - facebook.com facebook Viviano: “Senza i due furti in Inter-Atalanta non si parlerebbe di lotta scudetto”. E Biasin… x.com