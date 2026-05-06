Polizia di Stato | bando per 4.400 allievi agenti ecco i requisiti

È stato pubblicato un bando della Polizia di Stato per l’assunzione di 4.400 allievi agenti. Tra i requisiti richiesti ci sono caratteristiche specifiche legate all’età, alla cittadinanza e ai titoli di studio, mentre i posti disponibili sono destinati sia a civili che a militari. Per partecipare, ci sono limiti minimi di altezza, buona condizione fisica e assenza di condanne penali. La suddivisione tra civili e militari non è stata ancora comunicata ufficialmente.

? Cosa scoprirai Quanti posti sono riservati ai civili rispetto ai militari?. Quali requisiti minimi servono per non essere esclusi subito?. Come funziona l'iter per superare le prove fisiche e psicologiche?. Chi può accedere ai 40 posti dedicati al bilinguismo?.? In Breve 2.398 posti per civili e 1.962 riservati ai volontari delle Forze Armate.. 40 posizioni dedicate ai candidati con attestato di bilinguismo italiano-tedesco.. Scadenza per la presentazione delle domande tramite portale SPID il 29 maggio 2026.. Requisiti di età compresi tra i 18 e i 26 anni per i candidati..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Polizia di Stato: bando per 4.400 allievi agenti, ecco i requisiti Notizie correlate Concorso pubblico in Polizia di Stato per 4400 allievi agenti: bando, requisiti e come fare domandaIl concorso della Polizia di Stato, bandito dal Ministero dell’Interno, prevede 4400 posti per allievi agenti. Leggi anche: Concorso Allievi agenti Polizia di Stato 2026 da 4.400 posti, basta il diploma Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Concorso pubblico per 4400 allievi agenti; Concorso Polizia di Stato 2026, bando per 4400 Allievi Agenti; Limiti di età concorso pubblico a Commissario della Polizia di Stato; In arrivo il concorso per 4.400 Allievi Agenti della Polizia di Stato: pubblicato il bando. Concorso Allievi agenti Polizia di Stato 2026 da 4.400 posti, basta il diplomaIl Ministero degli Interni ha indetto un concorso per diplomati per entrare in Polizia di stato: più di 2.000 i posti aperti anche a civili ... quifinanza.it Concorso Polizia di Stato 2026: bando per 4.400 allievi agenti, requisiti, come fare domanda e scadenza del 29 maggioIeri 29 aprile 2026 per migliaia di ragazzi che aspettavano questa notizia da mesi è un po’ come sentire uno sparo di pistola al via di una gara. Il Capo della Polizia ha firmato il decreto che dà il ... alphabetcity.it ROMA. Quartiere Aurelio: deep impact sotto la regia della Polizia di Stato. 2 arresti, ed oltre 25 kg di alimenti scaduti ritirati dal commercio Continua a leggere: https://questure.poliziadistato.it/it/Roma/articolo/199869f4392d28835981329269 - facebook.com facebook