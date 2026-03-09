A Genova, oggi 9 marzo 2026, si registra un problema nella gestione sanitaria della Polizia: c'è un solo medico disponibile per tutto il corpo di polizia. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i rappresentanti sindacali, che segnalano una situazione difficile da gestire. La pioggia sulla città non sembra alleviare le tensioni legate alla carenza di personale medico per le forze dell'ordine.

La pioggia che cade su Genova, oggi lunedì 9 marzo 2026, non lava via la preoccupazione che si è insinuata nelle aule della Regione Liguria. Durante l’audizione del progetto di legge regionale numero 55, dedicato al sostegno alle vittime del dovere, il Sindacato Italiano Appartenenti Polizia (Siap) ha lanciato un allarme rosso sulla carenza sanitaria interna alle forze dell’ordine. Il quadro emergente è drammatico: nel territorio ligure i medici della polizia sono così pochi da non poter essere contati sulle dita di una mano, mentre a Genova rimane operativo un solo medico chiamato a gestire tutte le necessità sanitarie e medico-legali degli agenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova: un solo medico per la Polizia, allarme Siap

