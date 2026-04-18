Furto in corsia al Policlinico Umberto I derubato un paziente in cardiologia

Un uomo è stato arrestato all’alba di oggi nel reparto di cardiologia del Policlinico Umberto I, dove aveva rubato durante il riposo di alcuni pazienti. Secondo quanto riferito, l’individuo avrebbe colpito approfittando dell’assenza dei pazienti nei reparti. La polizia ha individuato e fermato il sospettato poco dopo, recuperando parte della refurtiva. L’episodio ha suscitato attenzione tra il personale e i familiari presenti in ospedale.

Approfittava del riposo dei pazienti per colpire nei reparti. Un uomo è stato fermato all'alba di oggi dopo aver messo a segno un furto all'interno del reparto di cardiologia del policlinico Umberto I.L'allarme è scattato intorno alle 6 del mattino dello scorso 14 aprile, quando un paziente si è.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Solidarietà in corsia: al Policlinico Umberto I arrivano i ‘Kit care con amore’Un’iniziativa solidale per distribuire, attraverso gli ospedali, kit contenenti beni essenziali per la cura di neonati, bambini, anziani e persone in... Al Policlinico nasce Educational Space, la scuola che entra in corsia con la Bocelli FoundationÈ stato inaugurato oggi all’interno dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Gaetano Martino” di Messina il nuovo Educational Space, lo spazio...