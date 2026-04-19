Simonetta Matone bersaglio di minacce di morte nuova mail minatoria alla deputata della Lega | la denuncia

Simonetta Matone, ex magistrata e deputata della Lega, ha segnalato di aver ricevuto una seconda email in cui sono state inviate minacce di morte. La deputata ha denunciato l’accaduto alle autorità competenti. La prima email con contenuti minacciosi era già stata inviata in passato, e ora si aggiunge questa nuova comunicazione. La vicenda è sotto indagine da parte delle forze dell’ordine per chiarire l’identità dell’autore delle minacce.

Nuove minacce di morte alla deputata della Lega Simonetta Matone. L’ex magistrata ha rivelato di aver ricevuto via mail pesanti frasi intimidatorie e insulti anche ai familiari scomparsi. Si tratta del secondo messaggio di questo tenore ricevuto dalla parlamentare, intenzionata a denunciare. Le minacce di morte a Simonetta Matone La mail con le minacce di morte a Matone è la seconda dopo quella inviata a febbraio all’indirizzo della deputata ed è arrivata nella giornata della manifestazione della Lega a piazza Duomo a Milano. “Muori subito” sarebbe uno dei contenuti shock rivolti all’ex magistrata, alla quale, secondo quanto riportato da Adnkronos, sarebbe stato augurato anche di finire nella spazzatura.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Simonetta Matone bersaglio di minacce di morte, nuova mail minatoria alla deputata della Lega: la denuncia Notizie correlate Minacce di morte alla deputata leghista Simonetta Matone: intimidazioni via mailLa notizia delle minacce di morte indirizzate alla deputata della Lega Simonetta Matone rappresenta un segnale inquietante del clima di tensione che... Leggi anche: Minacce di morte a Simonetta Matone: mail choc contro la deputata leghista Contenuti utili per approfondire Simonetta Matone bersaglio di minacce di morte, nuova mail minatoria alla deputata della Lega: la denunciaNuove minacce di morte alla deputata della Lega Simonetta Matone. L’ex magistrata ha rivelato di aver ricevuto via mail pesanti frasi intimidatorie e insulti anche ai familiari scomparsi. Si tratta ... virgilio.it Minacce di morte alla deputata leghista Matone, la solidarietà della maggioranzaMuori subito. E' uno dei messaggi che la deputata leghista ed ex magistrata, Simonetta Matone, ha ricevuto ieri - via mail - mentre a piazza Duomo era in corso la manifestazione organizzata da Salvi ... ansa.it